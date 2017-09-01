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EUROBASKET 2017'DE TÜRKİYE, İLK MAÇINDA RUSYA'YA 76-73 YENİLDİ


EuroBasket 2017'de Türkiye, İlk Maçında Rusya'ya 76-73 Yenildi
Tarih : 01 Eylül 2017, 23:50
Puan Ver : Eurobasket 2017'de Türkiye, İlk Maçında Rusya'ya 76-73 Yenildi(10/10)6

EuroBasket 2017 D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında Rusya ile karşılaştı.

İYİ OYNADIK AMA YIKAMADIK

Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 12 Dev Adam iyi bir mücadele göstermesine rağmen basit top kayıpları yapıp, rakibi de çizgiye çok gönderince yenilgiden kurtulamadı: 76-73

CEDİ ÇOK SAVAŞTI

Milli takımda Cedi Osman 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Erkan Veyseloğlu ile Semih Erden de 11'er sayıyla oynadı.

Milliler grubun ikinci maçında yarın (Cumartesi) 21:00'da Büyük Britanya ile karşılaşacak.6 takımlı grupta ilk dört sırayı alacak takımlar son 16'ya yükselecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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