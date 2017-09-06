EUROBASKET'TE HIRSIZLIK ŞOKU! BİNLERCE DOLAR ÇALINDI
Avrupa Basketbol Şampiyonası için İsrail'de bulunan Litvanya ve İsrail ekiplerinin kaldıkları otele hırsız girdi. Oyuncuların paraları, mücevherleri ve elektronik eşyaları çalındı.
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda hırsızlık şoku! İsrail'in Tel Aviv kentinde oynanan B Grubu maçları sırasında, takımların turnuva için konakladıkları otellere hırsızlar girdi.
OYUNCULARIN DOLARLAR, MÜCEVHERLER VE ELEKTRONİK EŞYALAR GİTTİ
Litvanya ve İsrailli oyuncuların kaldığı aynı otele giren hırsızlar, oyuncuların odalarındaki binlerce doları, kullandıkları kredi kartları, yanlarında getirdikleri mücevherleri ve bazı elektronik eşyaları çaldı. Litvanyalı yıldız Donatas Motiejunas'ın ise 6000 Dolar nakit parasının alındığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İsrail polisinin derhal ve detaylı bir soruşturma başlattığı, ayrıca otellerdeki güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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