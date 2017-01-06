

Bugün oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes evinde Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Anadolu Efes, dar rotasyonla mücadele eden Galatasaray'ı 84-73 yenmeyi başardı. Diğer temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, İsrail'de Maccabi FOX deplasmanına gitti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada temsilcimiz 93-92 mağlup oldu. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.







Anadolu Efes aldığı bu galibiyetle 8. galibiyetine ulaştı ve Euroleague'de 7. sıraya yükseldi. Darüşşafaka ise 8. sırada. Yarın Fenerbahçe, zor günler geçiren Olimpia Milano'u evinde ağırlayacak. Mücadele saat 20.45'de başlayacak.







THY Avrupa Ligi 16. hafta sonuçları:







Anadolu Efes - Galatasaray : 84-73



Brose Basket - Barcelona : 85-65



M.Tel Aviv - Darüşşafa Doğuş : 93-92



Baskonia - UNICS Kazan : 102-70







THY Euroleague 16. hafta maç programı







6 Ocak Cuma:



20.45 Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



21.00 Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)



22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)



23.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)







Puan durumu



CSKA Moskova 14 12 2 1259 1133 126



Real Madrid 14 9 5 1224 1126 98



Olympiakos 14 9 5 1108 1051 57



Panathinaikos Superfoods 14 9 5 1077 1022 55



Baskonia 14 9 5 1103 1069 34



Fenerbahçe 14 9 5 1068 1073 -5



Anadolu Efes 14 8 8 1165 1184 -19



Darüşşafaka Doğuş 14 8 8 1094 1092 2



Kızılyıldız MTS 14 6 8 1037 1050 -13



Brose Bamberg 14 7 9 1115 1130 -15



Barcelona Lassa 14 6 8 1001 1041 -40



Zalgiris 14 5 9 1139 1165 -26



Maccabi FOX 14 6 9 1106 1143 -37



Unics Kazan 14 5 9 1120 1151 -31



EA7 Emporio Armani Milan 14 4 10 1145 1227 -82



Galatasaray Odeabank 14 4 10 1093 1197 -104







kaynak:fanatik