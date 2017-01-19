

Konut kredisi faiz oranlarının son 1 yılda yüzde 1,07'lerden yüzde 0,88'lere gerilemesi, ev almak isteyen tüketicilerin kredi maliyetini yüzde 9 düşürdü. Faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir vatandaş, 1 yıl önceye kıyasla 15 bin lira daha fazla az ödüyor.







Geçen yıla yüzde 1,07'den başlayan konut kredisi faiz oranları, yılın belli dönemlerinde daha yukarıları görürken, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası bankaların harekete geçmesiyle gerilemeye başladı.







Ziraat Bankasının değişik vadelerdeki konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesi sonrası diğer kamu bankaları, sonrasında ise özel bankalar konut kredisi faiz oranlarında ciddi indirim yaptı. İlerleyen günlerde çeşitli bankaların ikinci indirimi yapmasıyla sektörde 10 yıllık kredi diye bilinen 61-120 ay vadelerde de oranlar yüzde 0,88'e kadar geriledi.







"BİR YILDA 190 BAZ PUAN GERİLEDİ"







Hesapkurdu.com'un verilerine göre konut kredisi faiz oranları bir sene öncesine göre 190 baz puan aşağı indi. Halihazırda yüzde 0,88 oranla 10 yıl vadeli konut kredisi kullanmak mümkün.







Ortalama konut kredisi tutarı yüzde 10 arttı







Ortalama konut kredisi tutarı yüzde 10 artarken, piyasada en iyi fiyatlamayı yapan bankaların sunmuş oldukları teklifler baz alındığında, konut kredisini yapılandırmak veya transfer etmek isteyen tüketiciye sunulan en iyi faiz oranı aylık yüzde 0,94. Buna göre 110 ay vadeli 100 bin TL tutarında konut kredisini eski faiz oranı olan yüzde 1,10 seviyesinden ödemeye devam eden tüketici kredisini bugün yapılandırarak 12 bin lira kar elde edebiliyor. Ancak bankalar en iyi oranlarını yapılandırmada kullandırmıyor







kaynak:habertürk