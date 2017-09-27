İngiliz elektrikli ev aletleri üreticisi Dyson, 2020'de elektrikli araba üretmeye karar verdi. Firma işe 2 milyar pound bütçe ayırırken, BMW, Tesla ve Aston Martin'den 400 mühendisi işe aldı.

İngiliz teknoloji grubu Dyson, ani bir kararla elektrikli ev aletleri sektöründen motor endüstrisine geçiyor. Elektrikli araba üreteceğini açıklayan Dyson ilk araç için 2020 yılını işaret etti.

400 MÜHENDİSİ İŞE ALDI

Elektrikli süpürgeleriyle bilinen bir marka ve olan ve 20 yıldır elektrikli batarya teknoloji üzerinde çalıştığını ifade eden Dyson'ın son iki yılda elektrikli araba üretebilmek için 400 mühendis işe aldığı ortaya çıktı.

Tesla, BMW, Aston Martin gibi otomotiv endüstrisinin ve elektrikli segmentin öne çıkan oyuncularındna da pek çok mühendisin transfer edildiği belirtilirken Dyson'ın sektördeki yoğun rekabete rağmen kararlı olduğu birinci ağızdan ifade edildi.

Dyson bu süreçte batarya sektöründeki deneyimine ve geleneksel lityum bataryalara göre çok daha kısa üzere uzun enerji depolayabilen solid state (katı hâl) batarya teknolojisi sayesinde rekabette sivrilebileceğini düşünüyor.

ÜRETİM YERİ BELLİ DEĞİL

Şirketin kurucusu James Dyson, "Kalabalık bir piyasa olduğunu biliyoruz fakat otomobil işinin kısa sürede şirketin diğer birimlerini geride bırakacağına inanıyoruz." açıklamasını yaparken, elektrikli araba ve batarya teknolojisi için 2 milyar sterlin bütçe ayırdıklarını da ekledi. 2 milyar pound bütçe eşit olarak batarya ve tasarıma bölüştürülecek.

Söz konusu paranın, Dyson'ın geştiğimiz günlerde duyurduğu 2.5 milyar pound tutarındaki yatırım planının parçası olduğu ifade ediliyor. Geriye kalan 500 milyon pound ise diğer birimler için kullanılacak.

Dyson, arabaların henüz nerede üretileceğine karar vermese de Britanya ve Asya ülkeleri öne çıkıyor. Tedarikçilerle yapılacak görüşmelerin ardından kesin karar açıklanacak.

Kaynak: haberinburada