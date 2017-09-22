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Ev Arkadaşlarını Öldürüp Cesedini Buzdolabında Saklamışlar

EV ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP CESEDİNİ BUZDOLABINDA SAKLAMIŞLAR

Balıkesir'de, İran uyruklu bir kişi, ev arkadaşları tarafından öldürülüp 3 gün buzdolabında bekletildi.

Tarih : 22 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Ev Arkadaşlarını Öldürüp Cesedini Buzdolabında Saklamışlar(8/10)4

Balıkesir'de, İran uyruklu bir kişi, ev arkadaşları tarafından öldürülmüş olarak bulundu. 3 gün buzdolabında sakladıkları cesedi daha sonra gömen katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

EV ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ DİĞER ARKADAŞI BUZDOLABINA SAKLAMIŞ

Kabakdere kırsal mahallesinde 5 gün evvel vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerindeki esrar perdesi polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Cesedin sırtındaki dövmeden harekete geçen ekipler, maktulün İran uyruklu olduğunu tespit etti. Türkiye'de mülteci olarak bulunan S.A'nın (29), ev arkadaşı olan İranlı A.E. tarafından darp edilerek öldürüldüğü, diğer ev arkadaşı M.R.S'nin de cesedi buzdolabında sakladığı belirlendi.

3 GÜN EVDE BEKLETMİŞLER

Polis, zanlıların cesedi 3 gün evde beklettikten sonra, araç kiralayarak, Kabakdere mevkiine gömdüklerini belirledi. Kısmen çürüyen ceset, bir köylünün ihbarıyla ortaya çıkarıldı. Kısmen çürüyen ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Emniyette ifadeleri alınan İran uyruklu katil zanlıları, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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