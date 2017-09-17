EVİNİN ÖNÜNDE OTURAN AİLEYE POMPALI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI!
Ordu'ya yaşayan Yılmaz ailesi, evlerinin önünde otururken pompalı tüfekle saldırı uğradı. Olayda fındık bahçesi sahibi adam öldü, eşi ve ağabeyi ise ağır yaralandı.
Ordu'nun Kabataş İlçesine evlerinin önünde otururken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan aileden Alahattin Yılmaz öldü, eşi Fatma ve ağabeyi Temel Yılmaz ağır yaralandı.
POMPALI AV TÜFEĞİYLE TARADILAR
Olay Ordu'nun Kabataş İlçesi Tavutlu Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Evlerinin önünde oturan 55 yaşındaki Alahattin Yılmaz, eşi 52 yaşındaki Fatma Yılmaz ve ağabeyi 63 yaşındaki Temel Yılmaz'a karşı bahçelerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda, fındık bahçesi sahibi Alahattin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve ağabeyi ambulansla ağır yaralı olarak önce Aybastı Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, Alahattin Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma'nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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