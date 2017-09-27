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Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut ile Sözleşme İmzaladı

EVKUR YENİ MALATYASPOR, TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 27 Eylül 2017, 17:30
Puan Ver : Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut İle Sözleşme İmzaladı(6/10)2

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan koltuğu teknik direktör Erol Bulut ile doldurdu. Yeni Malatyaspor Erol Bulut'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Bulut'la 2 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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