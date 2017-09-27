EVKUR YENİ MALATYASPOR, TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT İLE SÖZLEŞME İMZALADI
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan koltuğu teknik direktör Erol Bulut ile doldurdu. Yeni Malatyaspor Erol Bulut'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Bulut'la 2 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kaynak: haberinburada
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