Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan koltuğu teknik direktör Erol Bulut ile doldurdu. Yeni Malatyaspor Erol Bulut'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Bulut'la 2 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: haberinburada