

Göz sağlığı konusunda sıkıntı yaşayanlar için imdada yetişecek olan EyeQue göz doktoruna gitme sıklığını azaltmanıza olanak sağlayacak .







Bir mobil uygulama ve aparat sayesinde göz numaranızı ölçebilen EyeQue göz sağlığı konusundaki üşengeçliklerimizi ortadan kaldırmak adına çalışmalara başladı ve geride bıraktığımız 2016 Kasım ayı içerisinde Kickstarter kampanyasına başladı. Kısacası EyeQue yatırım bekliyor.



Her geçen gün yenilikler yaşanan kişisel sağlık teknolojileri alanında şansını deneyecek olan EyeQue basit bir şekilde göz testleri uygulayacak. Hem göz sağlığınızı takip etmenize hem de en uygun gözlüğü seçmenize yardım etmeyi hedefleyen EyeQue özellikle teknolojik aletlerin kullanımın çoğalmasıyla insanların göz sağlığının tehlikeye girdiğinin farkında olarak böyle bir girişime atılıyor.



Oldukça küçük bir mikroskopu andıran EyeQue, kullanıcılarına aynı hastanelerde olduğu gibi temel görüş testi uyguluyor. Bu uygulama, hem yakın hem de uzak için ölçümler yapıp, göz bozukluklarınızı tespit edebiliyor. Uygulamanın en büyük faydasıysa bu ölçümleri kronolojik olarak takip edebilmeniz. Yani Artık hastanede doktorlarda sıra beklemenize gerek kalmayabilir.



Olaya daha basit tarafından yaklaşacak olursak EyeQue kullandığınız zamanlar boyunca gözünüzün hangi hızda bozulduğunu öğrenebilir ve buna göre önemler alabilirsiniz. Hem iOS hem de Android işletim sistemleri için indirilebilir EyeQue'nin yaratıcılarından Dr. John Serri ise uygulamalarının bir testten çok oyuna benzediğini de dile getiriyor.



EyeQue sayesinde göz testi uygulamak ise sandığınızdan oldukça basit. Firmanın mobil uygulamasını açtıktan sonra gelen aparatı akıllı telefonumuzun ekranına sabitliyoruz. Ardından uygulamanın verdiği talimatları tek tek takip ederek kırmızı ve yeşil çizgileri kontrol ediyoruz. Göz bozukluğunuzu hastanelerin aksine uygun bir fiyata takip etmenize olanak sağlayan EyeQue, teknolojinin sağlık sektöründeki gelişiminin en güzel örneklerinden olması da bekleniyor.



Kickstarter'da 2,015 kişi tarafından 71 bin dolar destek bulan EyeQue, 2017 CES fuarının da gözdelerinden olacak gibi görünüyor. EyeQue ürününe sahip olmak için ise en azından 25 doları gözden çıkarmanız gerekiyor, cihazların ilk gönderimi ise Ocak ayında olması planlanıyor. 25 dolar vererek aslında tüm muayene masraflarından kurtulmak oldukça mümkün görünüyor.



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