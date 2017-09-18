EYFEL'DE ÇALIŞMA VAR! ETRAFINA KURŞUN GEÇİRMEZ CAM TAKILIYOR!
Eyfel Kulesi'nin etrafına güvenlik nedeniyle kurşun geçirmez cam takılmaya başlandı. Kule boyanacak, asansörleri de yenilenecek.
Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde bugünlerde çalışma var.
KULE BOYANACAK, ASANSÖRLERİ YENİLENECEK
Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, kulenin etrafına kurşun geçirmez cam takılmasının yanı sıra kulede boyama ve asansör yenileme çalışmaları yapılacağı bildirildi.
ÇALIŞMALAR ZİYARETLERİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAK
Bu çalışmalarla kulenin daha güvenli olmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, yenileme çalışmalarının büyük bölümünün, ziyaretleri aksatmadan, 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde tamamlanacağı kaydedildi.
300 MİLYON EURO HARCANACAK
Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği kuledeki yenileme çalışmaları için 300 milyon euro harcanacağı bildirildi.
24 SAAT GÖZETLENİYOR
Eyfel Kulesi, Temmuz 2016'dan beri 24 saat görev yapan polisler ve elektronik gözetleme sistemiyle kontrol ediliyor.
PARİS'TE OLAĞANÜSTÜ HAL DEVAM EDİYOR
Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerinin ardından ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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