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Eyfel'de çalışma var! Etrafına kurşun geçirmez cam takılıyor!

EYFEL'DE ÇALIŞMA VAR! ETRAFINA KURŞUN GEÇİRMEZ CAM TAKILIYOR!

Eyfel Kulesi'nin etrafına güvenlik nedeniyle kurşun geçirmez cam takılmaya başlandı. Kule boyanacak, asansörleri de yenilenecek.

Tarih : 18 Eylül 2017, 23:50
Puan Ver : Eyfel'de Çalışma Var! Etrafına Kurşun Geçirmez Cam Takılıyor!(9/10)5

Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde bugünlerde çalışma var.



KULE BOYANACAK, ASANSÖRLERİ YENİLENECEK



Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, kulenin etrafına kurşun geçirmez cam takılmasının yanı sıra kulede boyama ve asansör yenileme çalışmaları yapılacağı bildirildi.



ÇALIŞMALAR ZİYARETLERİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAK



Bu çalışmalarla kulenin daha güvenli olmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, yenileme çalışmalarının büyük bölümünün, ziyaretleri aksatmadan, 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde tamamlanacağı kaydedildi.



300 MİLYON EURO HARCANACAK



Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği kuledeki yenileme çalışmaları için 300 milyon euro harcanacağı bildirildi.



24 SAAT GÖZETLENİYOR



Eyfel Kulesi, Temmuz 2016'dan beri 24 saat görev yapan polisler ve elektronik gözetleme sistemiyle kontrol ediliyor.



PARİS'TE OLAĞANÜSTÜ HAL DEVAM EDİYOR



Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerinin ardından ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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