Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde bugünlerde çalışma var.

KULE BOYANACAK, ASANSÖRLERİ YENİLENECEK

Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, kulenin etrafına kurşun geçirmez cam takılmasının yanı sıra kulede boyama ve asansör yenileme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

ÇALIŞMALAR ZİYARETLERİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAK

Bu çalışmalarla kulenin daha güvenli olmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, yenileme çalışmalarının büyük bölümünün, ziyaretleri aksatmadan, 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde tamamlanacağı kaydedildi.

300 MİLYON EURO HARCANACAK

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği kuledeki yenileme çalışmaları için 300 milyon euro harcanacağı bildirildi.

24 SAAT GÖZETLENİYOR

Eyfel Kulesi, Temmuz 2016'dan beri 24 saat görev yapan polisler ve elektronik gözetleme sistemiyle kontrol ediliyor.

PARİS'TE OLAĞANÜSTÜ HAL DEVAM EDİYOR

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerinin ardından ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.

Kaynak: haberinburada