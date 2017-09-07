Facebook'tan ABD seçimleri üzerindeki iddiaları alevlendirecek açıklama geldi. Sosyal medya devi, geçen yıl ABD'de düzenlenen başkanlık seçimleri öncesinde ve sırasında Rusya merkezli hesaplardan reklam aldığını açıkladı.

"RUSYA MERKEZLİ 470 HESAPTAN REKLAM ALINDI"

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin, Rusya merkezli yaklaşık 470 hesaptan Haziran 2015 - Mayıs 2017 tarihleri arasında reklam aldığının tespit edildiği belirtildi.

"REKLAMLAR İÇİN 100 BİN DOLAR HARCANDI"

Söz konusu hesapların yaklaşık 3 bin reklamla ilintili olduğunun ifade edildiği açıklamada, reklamlar için yaklaşık 100 bin dolar harcandığının belirlendiği aktarıldı.

"2 BİN 200 SİYASİ REKLAM İÇİN 50 BİN DOLAR HARCANDI"

Açıklamada, ayrıca, Rusça dilinde olan ancak ABD'li IP adresleri kullanılarak verilen yaklaşık 2 bin 200 siyasi içerikli reklam için 50 bin dolar harcandığının tespit edildiği bildirildi.

"REKLAMLARIN ÇOĞU ABD'DE AYRIMA NEDEN OLAN KONULARLA İLGİLİ"

Reklamların büyük çoğunluğunun ABD başkanlık seçimleri veya adayları hakkında olmadığına dikkat çekilen açıklamada, öte yandan reklamların ve hesapların ABD'de ırkçılık, göçmenlik ve silah kontrolü gibi ülkede ayrıma yol açan sosyal ve siyasi konularla ilgili olduğu vurgulandı.

"FACEBOOK BU BİLGİLERİ ABD'Lİ YETKİLİLERLE PAYLAŞTI"

Açıklamada, Facebook'un tespit ettiği söz konusu bilgileri ABD'li yetkililerle paylaştığı bilgisine de yer verildi.

RUSYA'NIN ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALESİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'li istihbarat kuruluşları, geçen sene, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddia etmişti.

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ayrıca, Trump ve yakınlarının Rusya'yla olan olası bağlantılarının araştırılması için mayıs ayında soruşturulma başlatılmıştı.

Kaynak: haberinburada