FACEBOOK'TA CANLI YAYIN YAPARKEN KAZAYA KURBAN GİTTİLER: 3 ÖLÜ
Hindistan'da otomobille seyir halindeyken Facebook'ta canlı yayın yapan gençlerin aracı takla attı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Facebook'ta canlı yayındayken kaza yaptılar, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
CANLI YAYINDA KAZA YAPTILAR
Hindistan'da otomobille seyir halinde olan gençler, o anları sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan canlı yayınlıyordu.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, ARAÇ TAKLA ATTI
Bir süre sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç yol kenarındaki araziye girerek takla attı. Feci kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
HER ŞEY CANLI YAYINDA OLDU
Gençlerin feci ölümü neredeyse son ana kadar sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki canlı yayında görüldü. Uzmanlar bir kez daha araç kullanırken telefondan uzak durmaları için sürücüleri uyardı.
Kaynak: haberinburada
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