Facebook'ta canlı yayındayken kaza yaptılar, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

CANLI YAYINDA KAZA YAPTILAR

Hindistan'da otomobille seyir halinde olan gençler, o anları sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan canlı yayınlıyordu.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, ARAÇ TAKLA ATTI

Bir süre sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç yol kenarındaki araziye girerek takla attı. Feci kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

HER ŞEY CANLI YAYINDA OLDU

Gençlerin feci ölümü neredeyse son ana kadar sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki canlı yayında görüldü. Uzmanlar bir kez daha araç kullanırken telefondan uzak durmaları için sürücüleri uyardı.

Kaynak: haberinburada