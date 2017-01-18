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FACEBOOK'UN KURUCUSU ZUCKERBERG İFADE VERDİ


FACEBOOK'UN KURUCUSU ZUCKERBERG İFADE VERDİ
Tarih : 18 Ocak 2017, 12:59
Puan Ver : Facebook'un Kurucusu Zuckerberg İfade Verdi(5/10)2


Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in, şirketinin yenilikçi bir sanal gerçeklik teknolojisinin fikri mülkiyetini başka bir firmadan çalmakla suçlandığı davada ifade verdiği bildirildi.



BBC'de yer alan habere göre, Zuckerberg, Facebook'un kendisine bağlı Oculus şirketine başarı kazandırmak için Zenimax Media şirketinin yazılımını çalmakla suçlandığı ve Dallas'ta görülen davanın beşinci gününde ifade verdi.



Mahkemede tanık olarak ifade veren Zuckerberg, "Büyük bir işle ortaya çıktığınızda bir yerlerden çıkıp kendilerinin bu işin bir parçası olduğunu iddia eden çok olur." diyerek Oculus ürünlerinin başkalarının teknolojileri üzerine kurulduğu iddialarını reddetti.



Zuckerberg, kızı Max'ın ilk adımlarını bu yeni teknolojiyle videoya çektiğini ancak projenin henüz tam olarak bitmediğini sözlerine ekledi.



Zuckerberg, mahkemedeki çok sayıda kişi gibi Zenimax şirketinin adını ilk kez duyduğunu söylerken, Zenimax'ın avukatları, şirketin katkısı olmadan projenin ilk etabında Rift adlı donanımın hiçbir işe yaramayacağını iddia etti.



Zenimax'ın avukatları Facebook'un Oculus'u satın alırken gerekli özeni göstermediğini savundu.



"id Software" şirketinin sahibi olan Zenimax, "id"nin kurucu ortağı John Carmack Oculus ekibine katılmak için şirketten ayrıldığında Zenimax'ın fikri mülkiyetini beraberinde götürdüğünü iddia ederek Facebook'a 2 milyar dolarlık dava açmıştı.



Zenmax, Facebook'u iddialarını kanıtlayan delilleri yok etmekle de suçluyor.



Facebook, Oculus şirketini 2014 yılında 2 milyar dolara satın almasının ardından, Oculus ekibinde görev yapanları şirkette tutmak ve teşvikleri engellemek için 1 milyar dolar daha harcamıştı.



 



kaynak:trthaber








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