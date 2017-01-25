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facetime grup görüşmesi özelliği ios 11 ile gelecek!

FACETİME GRUP GÖRÜŞMESİ ÖZELLİĞİ İOS 11 İLE GELECEK!

Apple'ın sıradaki mobil işletim sistemi iOS 11 ile FaceTime grup görüşmesi özelliği gelebilir. İşte detaylar.

Tarih : 25 Ocak 2017, 12:53
Puan Ver : Facetime Grup Görüşmesi Özelliği İos 11 İle Gelecek!(6/10)8


Apple'ın sıradaki mobil işletim sistemi iOS 11 ile FaceTime grup görüşmesi özelliği gelebilir. İşte detaylar.



WWDC 2017'de duyurulacak olan iOS 11 sürümüyle ilgili ilk detaylar gelmeye başladı. İsrail kaynaklı bir sitede yer alan iddiaya göre Apple, iOS 11 ile FaceTime uygulamasına grup görüşme özelliği getirmeye hazırlanıyor.



Skype ve Facebook Messenger gibi rakip uygulamalarda sunulmaya başlanan bu özellik şimdilik FaceTime için önemli bir eksiklik. Ancak iOS 11 güncellemesi sonrasında bu eksiklik ortadan kaldırılacak.



iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleriyle birlikte kamera konusunda önemli atılımlar yapan Apple'ın sıradaki hamlesinin bu olması bekleniyor. Ancak FaceTime grup görüşmesi özelliği başlı başına iOS 11'de yer alacak tek özellik olmayacak. Apple'ın bu adımı sadece rakiplerinden geride kalmamak ve kullanıcı kitlesini kaybetmemek adına atması bekleniyor.



Söz konusu özelliği hangi iPhone ve iPad modellerinde destekleneceği bilinmiyor. Bilinmeyen detaylardan bir diğeri ile kaç kullanıcının anlık olarak FaceTime grup görüşmesine katılabileceği. Tüm bu detaylar yaz aylarının başında düzenlenecek Apple WWDC 2017 konferansında ortaya çıkacak.



TÜBİTAK reddetti, onlar pes etmedi!








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