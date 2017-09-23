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FACİA! KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYON, İKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ


Facia! Karşı Şeride Geçen Kamyon, İki Aracın Üzerine Devrildi: 2 Kişi Yanarak Öldü
Tarih : 23 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : Facia! Karşı Şeride Geçen Kamyon, İki Aracın Üzerine Devrildi: 2 Kişi Yanarak Öldü(6/10)2

Bursa'nın Karacabey ilçesinde boya yüklü kamyon iki otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yanarak öldü.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP İKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaza, bu sabah Bursa-İzmir karayolundaki Karacabey ilçesi yakınlarında bulunan Çingençeşme Mevkii'nde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa'ya giden S.M. bilinmeyen nedenle yönetimindeki 34 BFK 23 plakalı boya yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü yitirince araç karşı şeride geçip Karacabey yönüne giden iki otomobilin üstüne devrildi.

YANARAK CAN VERDİLER

Kazada, alev alan boyaların yanmaya başladığı kamyonun altında kalan 16 R 1772 plakalı otomobilde bulunan Orhan Tilki ile Tuncay Karaduman yanarak öldü.

KAMYON VE OTOMOBİLLER ALEV ALDI

Kamyon sürücüsünün de yaralandığı kaza ardından alev alan kamyon ve otomobiller itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Plakası alınamayan diğer otomobilde kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Bursa-İzmir karayolunun uzun süre trafiği kapanmasına neden olan kaza kamyon ve otomobillerin kaldırılması ardından trafiğe açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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