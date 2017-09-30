Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok

Fakıbaba, Şehir Efsanesini Bitirdi: İsrail'e Domates Tohumu Satıyoruz

FAKIBABA, ŞEHİR EFSANESİNİ BİTİRDİ: İSRAİL'E DOMATES TOHUMU SATIYORUZ

Bakan Fakıbaba, Türkiye'nin İsraille olan domates tohumu ticaretinde bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek "Biz İsrail'den domates tohumu almıyoruz, aksine ihraç ediyoruz" dedi.

Tarih : 30 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Fakıbaba, Şehir Efsanesini Bitirdi: İsrail'e Domates Tohumu Satıyoruz(7/10)3

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba İsraille yapılan domates tohumu ticaretine ilişkin açıklama yaptı.

"DOMATES TOHUMU İHRAÇ ETMİYORUZ"

Bakan Fakıbaba, "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var; 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum" dedi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik gübre ile ilgili bakanlığın ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi. Organik gübre kullanımının artırılması amacıyla çiftçilerin ve üreticilerin teşvik edilip desteklendiğini aktaran Fakıbaba, toplumun organik ve doğal ürünler konusunda bilinçlendiğini dile getirdi.

"HALKIN İSTEĞİNE AYAK UYDURMAK ZORUNDAYIZ"

"Kimyasal gübre, toprağa ve yer altı su kaynaklarına zarar veriyor. Organik gübre kullanımıyla bunun önüne geçilebilir." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak organik gübre üreten arkadaşlarımızı destekliyoruz. Kendimiz de üretiyoruz. TİGEM çiftliklerinde üretimimiz var. Çok kısa sürede organik gübre üretiminin çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Halk, gıda güvenliği olan tüketim istiyor. Bu bağlamda halkın isteğine ayak uydurmak zorundayız. İnanıyorum ki kısa sürede organik gübre ve organik tarım Türkiye'de önemli bir yer tutacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fakıbaba  Şehir  Efsanesini  Bitirdi  İsrail  E  Domates  Tohumu  Satıyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER