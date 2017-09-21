Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Ankara Ticaret Odasının (ATO) düzenlediği "Sürdürülebilir Besicilik Paneli"ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Fakıbaba, "Fındıkla ilgili bugün yeni bir düzenleme yapıyoruz. Fındıkta 40 ve 40'ın üzerindeki randıman alınıyor. Ama bugünden sonra TMO, 40'ın altındaki randımanlı fındıkları da alacak" dedi.

"2017'DE KENDİ KENDİMİZE YETMEMEYE BAŞLADIK"

Fakıbaba, "İthalat hepimizi üzüyor. Biz 2002 yıllarında birbirimize yeterken niye 2017'lerde yetmemeye başladık. O zaman nüfusumuz azdı, kişi başına düşen kırmızı et kilogramı azdı. Refah seviyesi ve nüfus arttıkça yetmemeye başladı. Aynı oranda üretim de olmadı. Et ve Süt Kurumunun sadece düzenleme ve denetleme görevi yapması doğrudur. Besicilik hayvanı bence Et ve Süt Kurumunun getirmemesi lazım. Elinde karkas et olması lazım ve gerektiğinde piyasaya hızlı bir şekilde karkas etle müdahale etmesi lazım. Müdahale etmesi gerekir mi? Gerekmez. Etik kurallar içerisinde üretici ile sanayici birbirleriyle iyi anlaştıkları takdirde, et fiyatları iyi olduğu takdirde Tarım Bakanlığının başka işi yok niye et alsın, et satsın. Tarım Bakanlığı, bir üniversite gibi sanayicisine öğretmesi lazım." dedi.

FINDIKTA YENİ DÜZENLEME MÜJDESİ

"Tarım Bakanlığı olarak hiçbir zaman ete, süte, buğdaya müdahale etme niyetinde değiliz" diyen Fakıbaba, fındıkta yeni bir düzenleme yapıldığı müjdesini vererek, "Geldiğim günden beri etle ve fındıkla uğraşıyorum. Ben isteyerek mi uğraşıyorum? Bunların artık normal piyasada yerine oturması lazım. Fındıkla ilgili bugün yeni bir düzenleme yapıyoruz. Fındıkta 40 ve 40'ın üzerindeki randıman alınıyor. Fırsatçılar. Açık ve net konuştuğum zaman 'sen niye böyle konuşuyorsun' diyorlar. Şimdi 39-38 olunca 6-7 liradan üreticinin elinden alıyorlar. Bu adam bu kadar emek vermiş, alın teri dökmüş. TMO yüzde 40'ın altında almıyor diye bu üreticinin elinden 6-7 liraya mal toplamak vicdanen senin işine geliyor mu? 7 liraya alıyor, Giresun fındığını karıştırıyor ve tekrar onu TMO'ya 10 liraya satıyor. Bugün karar aldık. Artık 40'ın altındaki randımanlı fındıkları da alacağız. Üreticinin hep yanında olacağız. Samimi ve dürüst iş adamı benim canımdır, onun yanında olacağız, üreticinin, tüketicinin,80 milyon ailemin yanında olacağım" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada