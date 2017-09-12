Fransa'da binlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işçi reformlarını protesto etti.

GÖSTERİCİLERLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Gösteriler ülkenin çeşitli şehirlerinde Genel İşçi Federasyonu Sendikası tarafından organize edildi. Sendika, ülke genelinde 180 gösterinin düzenlendiğini açıkladı. Polis Lyon kentinde protestocuların yolunu kesmek isteyince, göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı.

MACRON'A İLK PROTESTO

Paris'te tren seferleri azatılırken, şehirer arası tren seferleri normal olarak sürdürüldü. Öte yandan, göreve geldikten sonra ilk kez protesto gösterileriyle karşılan Macron ise Irma kasırgasının yıkımını görmek için Karayipler'deki St Martin ve St Barts adalarını ziyaret etti.

Kaynak: haberinburada