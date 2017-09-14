FASHİON WEEK İSTANBUL'DA BENSU SORAL RÜZGARI ESTİ
Fashion Week İstanbul organizasyonuna güzel oyuncu Bensu Soral damga vurdu. Soral, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatli bakışları üzerinde topladı.
Bensu Soral, Fashion Week İstanbul'a, organizasyonun sponsorlarından Magnum'un onur konuğu olarak katıldı. Soral, göğüs dekolteli elbisesiyle organizasyona damga vurdu.
BENSU, MODACILARDAN TAM NOT ALDI
Bu yıl aynı markanın Cannes'daki özel partisinde de Türkiye'yi temsil eden Soral, "Bu organizasyon Türk modası için çok büyük önem taşıyor. Özel davetli olarak burada yer almaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Ünlü oyuncu Bensu Soral, onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte derin göğüs dekolteli siyah kıyafet seçimi ve makyajıyla, moda otoritelerinden tam not aldı.
Kaynak: haberinburada
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