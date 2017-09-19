Evli ve çocuklu olduğunu unutup Faslı şarkıcı ile samimi görüntüler veren Erdem Kınay'ı eşi Sinem Kınay terk etti.

Müzisyen Erdem Kınay'ın, 2014'te evlendiği Sinem Kınay'a ihanet ettiği, Faslı bir şarkıcı ile birlikte olduğu dedikodusu uzun zamandır müzik dünyasında konuşuluyordu. Kınay'ın ihanet görüntüleri ortaya çıkınca eşi anında evi terk etti.

"ARKADAŞIZ" AÇIKLAMASI SİNEM KINAY'I İKNA ETMEDİ

Erdem Kınay geçen hafta Taksim'deki Pera Cafe'de, Faslı şarkıcı Hind ile görüntülendi. Sarmaş dolaş eğlenen ikili çıkışta "Biz iş arkadaşıyız. Daha önce 'Her Gece Kal' şarkısında düet yaptık" dedi. Ancak bu açıklama Sinem Kınay'ı ikna etmedi. Fotoğrafları gazetelerde görünce kızları Tanem'i alıp evi terk etti.

İKNA TURUNDA

Erdem Kınay eşi Sinem Kınay'ın yüklü bir tazminat isteyip boşanmasından korkuyor. Bu yüzden Sinem Hanım'ı ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: haberinburada