Fas'ta evini ateşe veren bir kadın, ardından intihar için pencereye çıktı. İtfaiyenin müdahale edemediği olayda kadın hayatını kaybetti.

Fas'ta evini ateşe veren bir kadın, ardından intihar için pencereye çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını ikna edemeyince branda açmaya karar verdi.

İTFAİYE KURTARAMADI

Henüz branda açılmamışken aşağı atlayan kadını, itfaiye erlerinden biri tutmaya çalışşa da bunda başarılı olamadı.

Beton zemine düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada