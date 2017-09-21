İstanbul Valiliği, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 23.09.2017 Cumartesi günü saat 22.00'dan 07.11.2017 Salı günü saat 22.00'a kadar çalışma yapılacağını duyurdu. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak.

SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ TAHSİS EDİLECEK

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edilecektir. Söz konusu iş kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak, bu TAK'ların altından dört şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanarak yol, trafiğe açılacaktır.

ÇALIŞMA BOYUNCA HER İKİ YÖNDE ULAŞIM ÜÇER ŞERİT OLARAK SAĞLANACAK

Bahsi geçen çalışmalar, 23.09.2017 Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak olup 07.11.2017 Salı günü saat 22.00'da tamamlanacaktır. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacaktır.

Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerimizin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları uygun olacaktır.

Kaynak: haberinburada