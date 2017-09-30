TFF 1. Ligin 7. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sürpriz bir konuk da takip etti.

Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ve beraberindekilerle birlikte mücadeleyi statta izledi.

İRAN TAKIMINDAN TEKLİF ALMIŞTI

Terim, geçtiğimiz günlerde İran'ın İstiklal takımından teklif almış ve düşünmek için süre istemişti.

Kaynak: haberinburada