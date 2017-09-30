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FATİH TERİM, 1. LİG MAÇINI STATTA TAKİP ETTİ


Fatih Terim, 1. Lig Maçını Statta Takip Etti
Tarih : 30 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Fatih Terim, 1. Lig Maçını Statta Takip Etti(7/10)3

TFF 1. Ligin 7. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sürpriz bir konuk da takip etti.

Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ve beraberindekilerle birlikte mücadeleyi statta izledi.

İRAN TAKIMINDAN TEKLİF ALMIŞTI

Terim, geçtiğimiz günlerde İran'ın İstiklal takımından teklif almış ve düşünmek için süre istemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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