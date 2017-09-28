Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

Fatih Terim, İran Takımından Yaklaşık 17 Milyon TL İstedi

FATİH TERİM, İRAN TAKIMINDAN YAKLAŞIK 17 MİLYON TL İSTEDİ

İran takımı İstiklal'in teklif yaptığı Fatih Terim, yıllık 4 milyon euro istedi. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık olarak 17 milyon TL ediyor.

Tarih : 28 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Fatih Terim, İran Takımından Yaklaşık 17 Milyon Tl İstedi(7/10)3

İran'ın İstiklal Kulübü'nün temsilcisi Emir Sultani, Fatih Terim'le İstanbul'da görüşerek teknik direktörlük görevi için kendisine resmi teklif yaptıklarını söyledi.

TALEPLERDE BULUNDU DEMİŞTİ

Terim'le İstanbul'daki evinde bir araya geldiklerini söyleyen Sultani, "Fatih Terim tekliften memnuniyet duydu ve doğal olarak bazı taleplerde bulundu. Bunları yönetim kurulumuza ilettik. Terim dünyanın en iyi Müslüman teknik direktörü. Terim için yüksek ücret ödemeyi göze aldık. Bu parayı, tanıtım gelirleri ve G.Saray ve Türk takımlarıyla yapılacak maçlarla temin edebiliriz" diye konuştu.

FATİH HOCA 4 MİLYON EURO İSTEDİ

İki tarafın görüşmelerinde konuşulan ücretin yıllık 4 milyon euro olduğu öğrenildi. Terim'in ilerleyen günlerde kesin kararını İran ekibine ileteceği belirtildi.

(Ensonhaber)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  İran  Takımından  Yaklaşık  17  Milyon  Tl  İstedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER