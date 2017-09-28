İran takımı İstiklal'in teklif yaptığı Fatih Terim, yıllık 4 milyon euro istedi. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık olarak 17 milyon TL ediyor.

İran'ın İstiklal Kulübü'nün temsilcisi Emir Sultani, Fatih Terim'le İstanbul'da görüşerek teknik direktörlük görevi için kendisine resmi teklif yaptıklarını söyledi.

TALEPLERDE BULUNDU DEMİŞTİ

Terim'le İstanbul'daki evinde bir araya geldiklerini söyleyen Sultani, "Fatih Terim tekliften memnuniyet duydu ve doğal olarak bazı taleplerde bulundu. Bunları yönetim kurulumuza ilettik. Terim dünyanın en iyi Müslüman teknik direktörü. Terim için yüksek ücret ödemeyi göze aldık. Bu parayı, tanıtım gelirleri ve G.Saray ve Türk takımlarıyla yapılacak maçlarla temin edebiliriz" diye konuştu.

FATİH HOCA 4 MİLYON EURO İSTEDİ

İki tarafın görüşmelerinde konuşulan ücretin yıllık 4 milyon euro olduğu öğrenildi. Terim'in ilerleyen günlerde kesin kararını İran ekibine ileteceği belirtildi.

(Ensonhaber)

Kaynak: haberinburada