FATİH TERİM'E İRAN'IN İSTİKLAL TAKIMINDAN TEKLİF GELDİ
İran'ın köklü ekiplerinden İstiklal, Teknik Direktör Fatih Terim'e teklifte bulundu. Yöneticilerden Rıza İftikari, "Anlaşma sağlanırsa duyuracağız." dedi.
İran'ın büyük takımlarından İstiklal Spor Kulübü üst yöneticisi Rıza İftikari, teknik direktörleri Ali Rıza Mansuriyan'dan boşalan görev için ilk tercihlerinin Fatih Terim olduğunu söyledi.
İstiklal takımının resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İftikari, teknik direktör arayışının devam ettiğini ve kulübün ilk tercihinin Terim olduğunu belirtti.
"KENDİSİYLE ANLAŞIRSAK DUYURACAĞIZ"
İftikari açıklamasında, eski teknik direktör Mansuriyan'ın istifasının kulüp tarafından kabul edildiğini kaydederek, "Elbette bizim ilk tercihimiz, Türkiye'nin büyük teknik direktörlerinden Sayın Fatih Terim. Kendisiyle anlaşmamız durumunda, sonucu taraftarlarımızla paylaşırız." ifadelerini kullandı.
İSTİKLAL TAKIMININ 6 LİG, 2 ASYA ŞAMPİYONLUĞU VAR
İran'ın büyük takımları arasında yer alan başkent takımı İstiklal Spor Kulübü, 1945 yılında kuruldu.
İran Persian Gulf Pro Lig'ine bu yıl iyi bir başlangıç yapamayan İstiklal takımının, 8 lig şampiyonluğu, 6 kupa birinciliği ve 2 Asya Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu bulunuyor.
İstaklal takımı, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada topladığı 5 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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