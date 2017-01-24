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fb - amed sportif maçı ne zaman hangi kanalda?

FB - AMED SPORTİF MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında yarın sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Tarih : 24 Ocak 2017, 11:44
Puan Ver : Fb - Amed Sportif Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda?(7/10)8


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında yarın sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.



C Grubu'nda 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, 13 puanlı lider Gençlerbirliği'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Grupta galibiyeti bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler ise 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada kaldı.



Son maçlar öncesinde Gençlerbirliği lider, Fenerbahçe ise ikinci olarak gruptan çıkmayı garantiledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Amed Sportif Faaliyetler maçında, ligde az süre alan futbolcular ile gençlere şans tanıması bekleniyor.



Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Amed maçı a2'den canlı yayınlanacak.



 



kaynak:sabah








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