Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur

FB TV'nin bu görüntüsü geceye damga vurdu

FB TV'NİN BU GÖRÜNTÜSÜ GECEYE DAMGA VURDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısı sırasında FB TV kamerasının pili bitince ekrana uyarı geldi, sosyal medyada "Açıklamalara FB TV bile dayanamadı." yorumları yapıldı.

Tarih : 10 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Fb Tv'nin Bu Görüntüsü Geceye Damga Vurdu(5/10)1

4 hafta sonunda 5 puanda kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada gerekli çabayı gösterdiklerini ancak bir türlü sonuca ulaşamadıklarını belirtirken, kadroyla ilgili olarak da, "Kalibreli oyunculara sahibiz. Kadrodan şikayetim yok" dedi.

FB TV'DE YAYIN KESİLDİ

Deneyimli teknik adamın basın toplantısını canlı aktaran FB TV'de yaşanan aksaklık ise sosyal medyayı salladı.

Canlı yayın esnasında kameramanın pili biterek, "Pil azaldı, pili değiştirin" uyarısı ekrana geldi ve yayın yaklaşık 2 dakika boyunca karardı. Bu olayın ardından "Aykut Kocaman'a FB TV bile dayanamadı" yorumları yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fb  Tv  Nin  Bu  Görüntüsü  Geceye  Damga  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER