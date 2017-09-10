FB TV'NİN BU GÖRÜNTÜSÜ GECEYE DAMGA VURDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısı sırasında FB TV kamerasının pili bitince ekrana uyarı geldi, sosyal medyada "Açıklamalara FB TV bile dayanamadı." yorumları yapıldı.
4 hafta sonunda 5 puanda kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada gerekli çabayı gösterdiklerini ancak bir türlü sonuca ulaşamadıklarını belirtirken, kadroyla ilgili olarak da, "Kalibreli oyunculara sahibiz. Kadrodan şikayetim yok" dedi.
FB TV'DE YAYIN KESİLDİ
Deneyimli teknik adamın basın toplantısını canlı aktaran FB TV'de yaşanan aksaklık ise sosyal medyayı salladı.
Canlı yayın esnasında kameramanın pili biterek, "Pil azaldı, pili değiştirin" uyarısı ekrana geldi ve yayın yaklaşık 2 dakika boyunca karardı. Bu olayın ardından "Aykut Kocaman'a FB TV bile dayanamadı" yorumları yapıldı.
Kaynak: haberinburada
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