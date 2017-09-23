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F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu: Fikret Orman Hakemleri Etkilemeye Çalışıyor

F.BAHÇE GENEL SEKRETERİ MAHMUT USLU: FİKRET ORMAN HAKEMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Hakem gözüyle karar versin" açıklamasını yorumlayan Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Orman'ın hakemi etki altına almaya çalıştığını söyledi.

Tarih : 23 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu: Fikret Orman Hakemleri Etkilemeye Çalışıyor(5/10)1

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın derbi maçın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Uslu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hakemi etki altına almaya çalıştığını öne sürerek şunları söyledi:

"KARARLAR HEP BEŞİKTAŞ LEHİNE"

"Fikret Orman sürekli konuşuyor. 4 yılda Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarının yönetimlerine baksın. Kararlar hep Beşiktaş lehine. Ligde hakemler tarafından en çok kollanan takım Beşiktaş ama hakemler hakkında da en çok onlar konuşuyor. Kasıtlı olarak hakemleri etki altına alıyorlar. Biz ise takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızla bütünleşerek bu maçı kazanacağız. Hakemlere ihtiyacımız yok. Fikret Orman çok ayıp ediyor. Bu tarz işlere girmesinler ve futbol sahasında oynansın."

"GÖRDÜĞÜ NE İSE ONU VERSİN"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün yaptığı açıklamada "Geçen seneki maçta sıkıntı yaşadık. Tatsız bir maçtı. İnşallah bu maçta etki altında kalmaz. Allah ona hakem şansı versin. Bu sene bizim maçımızı yönetti. Gördüğü ne ise onu versin. Bazen yanlışta verebilir. Verdiği kararları maçın atmosferinden değil de gözleri ile vermesini temenni ediyorum" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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