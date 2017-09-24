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F.BAHÇELİ JOSEF, TELEVİZYONU PARÇALAYAN TARAFTARA SESLENDİ: BENİ BUL


F.Bahçeli Josef, televizyonu parçalayan taraftara seslendi: Beni bul
Tarih : 24 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : F.Bahçeli Josef, Televizyonu Parçalayan Taraftara Seslendi: Beni Bul(6/10)2

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini 2-1 kazansa da maç esnasında bazı Fenerbahçe taraftarları sinirlerine hakim olamadı. Skor 1-0'ken Alper Potuk'un ortasında Ozan Tufan'ın kaçırdığı gol sonrası maçı evinden takip eden bir taraftar televizyona seri yumruklar atarak kırdı.

JOSEF DE SOUZA TELEVİZYON HEDİYE EDECEK

Maçtan sonra sosyal medyaya düşen bu videoyu gören Josef de Souza sosyal medya hesabından konuyla ilgili iki mesaj paylaştı:

"Televizyon sahibi beni endişelendiriyor. Fenerbahçe maçlarını izlemek için sana bir televizyon vereceğim. Ama bir dahakini kırma. Lütfen televizyon sahibiyle iletişime geçmek ve ona Fenerbahçe maçlarını izlemesi için televizyon hediye etmek istiyorum. Bana mesaj atın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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