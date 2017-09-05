FB'DE VAN PERSİE'NİN YAN VE ÖN ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Fenerbahçe'de sakatlıklarla boğuşan Robin van Persie'nin sol iç yan ve ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncunun sahalara döneceği tarih ise henüz net değil.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hollanda-Fransa maçında dizinden sakatlandı.
BAĞLARINDA YIRTIK ÇIKTI
Golcü futbolcuya yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol iç yan bağ ve ön çapraz bağ kısmi yırtık olduğu öğrenildi. Tedavisine başlanana Persie'nin ne zaman sahaları döneceği ise henüz bilinmiyor.
4 MAÇTA GOLÜ YOK
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Hollandalı futbolcu bu sezon 4 maça çıkmış gol atamamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
- Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar