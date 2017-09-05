Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı

FB'de van Persie'nin Yan ve Ön Çapraz Bağlarında Yırtık Tespit Edildi

FB'DE VAN PERSİE'NİN YAN VE ÖN ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'de sakatlıklarla boğuşan Robin van Persie'nin sol iç yan ve ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncunun sahalara döneceği tarih ise henüz net değil.

Tarih : 05 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Fb'de Van Persie'nin Yan Ve Ön Çapraz Bağlarında Yırtık Tespit Edildi(7/10)3

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hollanda-Fransa maçında dizinden sakatlandı.

BAĞLARINDA YIRTIK ÇIKTI

Golcü futbolcuya yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol iç yan bağ ve ön çapraz bağ kısmi yırtık olduğu öğrenildi. Tedavisine başlanana Persie'nin ne zaman sahaları döneceği ise henüz bilinmiyor.

4 MAÇTA GOLÜ YOK

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Hollandalı futbolcu bu sezon 4 maça çıkmış gol atamamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fb  De  Van  Persie  Nin  Yan  Ve  Ön  Çapraz  Bağlarında  Yırtık  
Tespit  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER