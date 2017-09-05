Fenerbahçe'de sakatlıklarla boğuşan Robin van Persie'nin sol iç yan ve ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncunun sahalara döneceği tarih ise henüz net değil.

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hollanda-Fransa maçında dizinden sakatlandı.

BAĞLARINDA YIRTIK ÇIKTI

Golcü futbolcuya yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol iç yan bağ ve ön çapraz bağ kısmi yırtık olduğu öğrenildi. Tedavisine başlanana Persie'nin ne zaman sahaları döneceği ise henüz bilinmiyor.

4 MAÇTA GOLÜ YOK

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Hollandalı futbolcu bu sezon 4 maça çıkmış gol atamamıştı.

Kaynak: haberinburada