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FED BAŞKAN YARDIMCISI STANLEY FİSCHER İSTİFA ETTİ


FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer İstifa Etti
Tarih : 06 Eylül 2017, 18:50
Puan Ver : Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer İstifa Etti(8/10)4

ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, istifa etti.

13 EKİM'E KADAR GÖREV BAŞINDA OLACAK

Yurt dışı kaynaklara göre kişisel nedenlerden dolayı istifa eden Fischer'ın istifası 13 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

OBAMA TARAFINDAN ATANMIŞTI

73 yaşındaki Fischer, 2014 yılında Barack Obama tarafından FED'e Başkan Yardımcısı olarak Haziran 2018'de sona erecek olan bir dönem için atanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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