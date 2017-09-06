FED BAŞKAN YARDIMCISI STANLEY FİSCHER İSTİFA ETTİ
ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, istifa etti.
13 EKİM'E KADAR GÖREV BAŞINDA OLACAK
Yurt dışı kaynaklara göre kişisel nedenlerden dolayı istifa eden Fischer'ın istifası 13 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
OBAMA TARAFINDAN ATANMIŞTI
73 yaşındaki Fischer, 2014 yılında Barack Obama tarafından FED'e Başkan Yardımcısı olarak Haziran 2018'de sona erecek olan bir dönem için atanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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