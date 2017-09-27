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FED FAİZ ARTIRIM SİNYALİ VERDİ, DOLAR 3,56 LİRAYI AŞTI


Fed Faiz Artırım Sinyali Verdi, Dolar 3,56 Lirayı Aştı
Tarih : 27 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Fed Faiz Artırım Sinyali Verdi, Dolar 3,56 Lirayı Aştı(10/10)6

Kuzey Irak referandumu nedeniyle artan jeopolitik risklerle 3.55 liraya kadar yükseldikten sonra, referandumun ardından 3.53 liraya dönen dolar, Yellen'ın konuşmasıyla yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve 3.5664 liraya kadar çıktı. Güçlenen dolar karşısında 1.17 düzeyine çekilen euro da 4.18 - 4.19 lira aralığında hareket ediyor.

BORSA DÜŞÜŞTE

Referandum gerginliğinin azalmasıyla, haftanın ikinci gününü yüzde 1.62 artışla 103 bin 929 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi ise, doların güç kazanmasıyla, yatay başladığı yeni günün ilk işlemlerinde yüzde 0.62 düşüşle 103 bin 286 puana kadar geriledi.

"DÜNYA BİR YANA BİST BİR YANA"

İş Yatırım'ın, "Dünya bir yana, BİST bir yana..." başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Gelişmekte olan piyasalardaki satışlar devam ediyor. ABD vergi indirimi beklentisi ve Yellen´in şahin konuşması ile yükselen dolar gelişmekte olan varlıkları etkilemeye başladı. ABD faizlerinde bir yükseliş olmadığı için gelişmekte olan varlıklara etki henüz sınırlı düzeyde" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Ancak, hisse senedi piyasalarında volatilitenin artması, CDS oranlarının yükselmesi, ABD tahvillerine göre makasın genişlemesi bizi rahatsız etmeye başladı. Türkiye varlıkları Eylül başından beri ilk kez dünyadan net bir şekilde olumlu ayrıştı... Kuzey Irak referandumu öncesindeki şahin söyleme rağmen Habur kapısının kapatılmaması ve ticaretin normal seyrini sürdürmesi piyasalarda sert bir yükselişi tetikledi. Yükselişin devamı Türkiye kadar Kuzey Irak yönetiminin izleyeceği politikalara da bağlı olarak belirlenecek. ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul´un hafif yukarı açılarak 105.000 seviyesindeki direncini deneyebileceğine işaret ediyor. Ancak gerek Kuzey Irak sonrasındaki durumun netleşmemesi, gerekse gelişmekte olan piyasalardan gelen olumsuz sinyaller nedeniyle yükselişlerin kar satışıyla karşılaşması muhtemel. Bugün açıklanacak Orta Vadeli Programda büyümenin bileşenlerine ve nasıl finanse edileceğine (bütçe açığı, cari açık) odaklanacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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