FEDERASYON, DEV MAÇIN SAATİNİ SABAHA ALDI
İspanya Futbol Federasyonu, 23 Aralık Cumartesi günü oynanacak Real Madrid - Barcelona maçının saat 15:00'te başlayacağını duyurdu.
La Liga'da El Clasico heyecanını bu kez gündüz saatlerinde yaşayacağız.
İspanya La Liga'da ligin en büyük derbisinin saati ve günü belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Real Madrid - Barcelona maçı 23 Aralık Cumartesi TSİ 15:00'te oynanacak.
BARCELONA LİGDE LİDER
Sezona hızlı bir giriş yapan Barcelona 3 maçta topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Real Madrid ise 7. sırada ve 3 haftada sadece 5 puan toplayabildi.
Kaynak: haberinburada
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