Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak

Federasyon, dev maçın saatini sabaha aldı

FEDERASYON, DEV MAÇIN SAATİNİ SABAHA ALDI

İspanya Futbol Federasyonu, 23 Aralık Cumartesi günü oynanacak Real Madrid - Barcelona maçının saat 15:00'te başlayacağını duyurdu.

Tarih : 11 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Federasyon, Dev Maçın Saatini Sabaha Aldı(6/10)2

La Liga'da El Clasico heyecanını bu kez gündüz saatlerinde yaşayacağız.

İspanya La Liga'da ligin en büyük derbisinin saati ve günü belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Real Madrid - Barcelona maçı 23 Aralık Cumartesi TSİ 15:00'te oynanacak.

BARCELONA LİGDE LİDER

Sezona hızlı bir giriş yapan Barcelona 3 maçta topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Real Madrid ise 7. sırada ve 3 haftada sadece 5 puan toplayabildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Federasyon  Dev  Maçın  Saatini  Sabaha  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER