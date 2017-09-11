La Liga'da El Clasico heyecanını bu kez gündüz saatlerinde yaşayacağız.

İspanya La Liga'da ligin en büyük derbisinin saati ve günü belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Real Madrid - Barcelona maçı 23 Aralık Cumartesi TSİ 15:00'te oynanacak.

BARCELONA LİGDE LİDER

Sezona hızlı bir giriş yapan Barcelona 3 maçta topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Real Madrid ise 7. sırada ve 3 haftada sadece 5 puan toplayabildi.

Kaynak: haberinburada