FED'İN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Amerikan Merkez Bankası (fed) faiz kararını açıkladı.
Fed, beklendiği gibi faiz oranlarını 1.00-1.25 aralığında sabit bıraktı.Piyasalar da faiz oranlarında değişiklik beklemiyordu. Fed bu yıl Mart ve Haziran aylarında 25'er baz puan olmak üzere 2 kere faiz artırmıştı. Fed hala 2017 için bir, 2018 için ise üç faiz artışı öngörüyor.
Ancak kararın beklenen şekilde açıklanması dolardaki hareketlenmeye engel olmadı.
DOLAR YÜKSELDİ
Günü 3.4715 seviyesinde kapatan dolar, FED'in faiz kararını açıklamasının ardından hızlı bir yükselişe geçerek 3.49 seviyesini aştı.
DOLAR 3.50 SEVİYESİNİ AŞABİLİR
Analistler FED'in bu kararıyla doların, kritik 3.50 seviyesini aşabileceğini belirtiyor.
Kaynak: haberinburada
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