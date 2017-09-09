ABD'yi tehdit eden Irma Kasırgası Küba'ya ulaştı. Kasırganın Küba'dan sonraki durağının ABD olması bekleniyor. Başkan Trump'ın Palm Beach'teki malikanesi de boşaltıldı.

ABD'yi tehdit eden Irma Kasırgası Karayipler'den sonra Küba'da oldukça güçlü bir rüzgar ve şiddetli yağışla etkisini gösteriyor. Kasırganın Küba'dan sonraki durağının ABD olması bekleniyor. Yoğun tedbirlerin alındığı Florida eyaletinde 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Bir buçuk milyon kişi eyaletten kaçmaya çalışıyor. Başkan Trump'ın Palm Beach'teki malikanesinin boşaltığı belirtiliyor.

EN AZ 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karayipler'de en az 26 kişinin hayatına mal olan Irma Kasırgası sebebiyle ABD teyakkuz halinde. Kasırganın bu haftasonu itibariyle ABD'nin Florida eyaletinde etkili olması bekleniyor.

KASIRGA FLORİDA'YA İLERLİYOR

ABD'ye beşinci kategoride ilerleyen Irma Kasırgası ilk olarak Florida eyaletini vuracak. Yoğun önlemlerin alındığı eyalette 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Kasırga saatte 450 kilometre hızla ilerliyor.

50 BİN TURİST KÜBA'YI TERK ETTİ

Kasırga Karayipler'den sonra Küba'ya ulaştı. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağış ülkede etkisini gösteriyor. 50 bin turist Küba'yı terk etti. Reuters haber ajansına göre kuzey sahillerindeki oteller bomboş kaldı.

FLORİDA'DAN BÜYÜK KAÇIŞ

Florida eyaletinden bir buçulk milyon kişinin tahliyesi başladı. Eyaletten kaçan kaçana... Trafikte yoğun araç sıkışıklığı yaşanıyor.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a Lago isimli lüks maliknesi boşaltıldı.

Kızılhaç örgütü şimdiye kadar Irma'da 1,2 milyon kişinin etkilendiğini sayının 26 milyona çıkacağını açıkladı.

Kaynak: haberinburada