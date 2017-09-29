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FENER YENİ ELJİF ELMAS'INI AVUSTURYA'DA BULDU


Fener yeni Eljif Elmas'ını Avusturya'da buldu
Tarih : 29 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Fener Yeni Eljif Elmas'ını Avusturya'da Buldu(6/10)2

Fenerbahçe yönetimi Ocak ayı transfer dönemine çalışmalarına şimdiden başladı. Aykut Kocaman'ın isteği üzerine savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi gündemine genç yıldız adayı Dario Maresic'i aldı.

BUGÜN 18 YAŞINA BASTI

Eljif Elmas'ı Avrupa'nın dev ekiplerinin elinden kapan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Sturm Graz'ın 1999 doğumlu stoperi Dario Maresic. Sarı-lacivertliler, bugün 18'ine basan ve takımıyla profesyonel sözleşmesi bulunmayan Hırvat asıllı futbolcuyu renklerine katmak için şimdiden harekete geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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