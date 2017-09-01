Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir teknik direktör Aykut Kocaman'ın istediği hücuma takviye konusunda çalışıyor, birçok adayla dirsek teması yürütüyordu. Listenin başındaki isimlerden biri olan Dudu konusunda Sarı-Lacivertliler'in mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

6 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI

Palmeiras ile 10 milyon Euro (40 milyon TL) üzerinden başlayan pazarlıklarda tarafların 6 milyon Euro'ya (24 milyon TL) el sıkıştığı kaydedildi. Palmeiras'ın talebiyle sözleşmeye bu rakama ek olarak sonraki satıştan pay veya bonuslar içerin 2 milyon Euro'luk (8 milyon TL) bir madde de eklenme olasılığı bulunuyor. Taraflar artık sözleşmenin detayları ve ödeme planı üzerinde son görüşmeleri yaparken, oyuncu da bir an önce İstanbul'a gelmek için sabırsızlanıyor.

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DOĞRULADI

Dudu'nun Türkiye temsilcisi Erdal Akgündüz de gelişmeleri doğrularken, "Kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Fenerbahçe'yi istiyor ve kulüplerin resmi anlaşmayı imzalamasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

FORVET ARKASI DA OYNUYOR

Dudu'nun asıl mevkisi sol açık ama sağ kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Sambacı, 2017'de çıktığı 17 maçta 4 gol attı 1 asist yaptı. Dinamo Kiev macerası dışında daha önce ülkesinin dışına hiç çıkmayan 25 yaşındaki futbolcu, 3 kez de Brezilya Milli Takım formasını giydi.

Kaynak: haberinburada