FENERBAHÇE 9 KİŞİ KALDIĞI MAÇTA AKHİSARSPOR'A 1-0 YENİLDİ
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe 9 kişi kaldığı maçta Akhisaspor'a, Onur Ayık'ın tek golüyle boyun eğdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe maçı 9 kişi ile tamamladı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Onur Ayık kaydetti.
FENERBAHÇE 9 KİŞİ KALDI
Fenerbahçe'de 82. dakikada Alper Potuk ve 86. dakikada Martin Skrtel kırmızı kart ile oyundan atıldı.
AKHİSARSPOR PUAN CETVELİNDE FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNE ÇIKTI
Akhisarspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Fenerbahçe ise 11 puanda kaldı.
Fenerbahçe ligin 8. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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