Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi

Fenerbahçe Akhisar Sınavında! Canlı Anlatım

FENERBAHÇE AKHİSAR SINAVINDA! CANLI ANLATIM

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Fenerbahçe, Akhisarspor'un konuğu oluyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ediyor.

Tarih : 29 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Fenerbahçe Akhisar Sınavında! Canlı Anlatım(10/10)6

Süper Ligin 7.haftasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Akhisarspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetiyor.

1' Karşılaşma başladı.

Maçın ilk 11'leri;

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer Bayram, Soner, Sissoko, Barbosa, Serginho, Olcan, Henrique

Fenerbahçe: Kameni, İsla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan, M.Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Akhisar  Sınavında  Canlı  Anlatım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER