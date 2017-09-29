FENERBAHÇE AKHİSAR SINAVINDA! CANLI ANLATIM
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Fenerbahçe, Akhisarspor'un konuğu oluyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ediyor.
Süper Ligin 7.haftasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Akhisarspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetiyor.
1' Karşılaşma başladı.
Maçın ilk 11'leri;
Akhisarspor: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer Bayram, Soner, Sissoko, Barbosa, Serginho, Olcan, Henrique
Fenerbahçe: Kameni, İsla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan, M.Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen
Kaynak: haberinburada
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