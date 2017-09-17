FENERBAHÇE ALANYASPOR KARŞISINDA! CANLI ANLATIM
İlk 4 haftada tek galibiyet alabilen Fenerbahçe, bugün Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.
CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen.
ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love.
Kaynak: haberinburada
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