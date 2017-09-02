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FENERBAHÇE ARADIĞI GOLCÜYÜ BULDU: ARTEM DZYUBA


Fenerbahçe Aradığı Golcüyü Buldu: Artem Dzyuba
Tarih : 02 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Fenerbahçe Aradığı Golcüyü Buldu: Artem Dzyuba(10/10)6

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi... Bu sezon Zenit'ten Brezilyalı Giuliano ile Portekizli Neto'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, Rus ekibinden 3. transferini yapmak üzere harekete geçti.

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, Zenit'in Neto transferi sırasında önerdiği Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak istiyor. Van Persie'nin formsuzluğu sebebiyle bir forvet isteyen teknik direktör Aykut Kocaman, Dzyuba'nın alınmasına onay verdi.

ZENIT DZYUBA İÇİN PARA İSTEMİYOR

Kocaman, Rus forvetin uzun lig maratonunda takıma çok faydalı olacağını düşünüyor. Zenit kulübü Guiliano ve Neto transferlerinde iyi ilişki kurduğu Fenerbahçe'den Dzyuba için kiralama ücreti talep etmiyor. 29 yaşındaki oyuncu Rus ekibinde bu sezon forma bulmakta zorlanıyor.

22 MAÇTA MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Fenerbahçe'nin gündemindeki Artem Dzyuba, 1.96 boyunda. Hava toplarında çok etkili olan yıldız oyuncu, Rusya Milli Takımı'nın daha önce 22 kez formasını giydi ve 11 kez rakip fileleri sarsma başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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