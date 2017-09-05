FENERBAHÇE: BASINDA ÇIKAN SAMUEL ETO'O HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
Transferde taraftarları memnun edemeyen Fenerbahçe, basında çıkan "Samuel Eto'o, Antalyaspor ile para yüzünden anlaşamadı, Fenerbahçe ile anlaşacak" haberleri hakkında yalanlama mesajı yayınladı. Sarı lacivertli takımın internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
"Bugün bazı medya kuruluşlarında Antalyaspor takımında forma giyen Samuel Eto'o ile kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almıştır.
Bahse konu olan futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.
Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz."
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
Kaynak: haberinburada
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