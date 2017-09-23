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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıstaki Kongreye Hazırlanıyor

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM, MAYISTAKİ KONGREYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mayısta yapılacak kongrede başkanlığa 13. kez adaylığını koyacak.

Tarih : 23 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıstaki Kongreye Hazırlanıyor(9/10)5

Fenerbahçe Camiası, 2018 yılının Mayıs ayında Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanını yaşayacak. Seçime daha 8 ay var ama yarış şimdiden başladı. Ali Koç, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada ilk seçimde aday olacağını söylemişti. Koç, önceki akşam başkanı olduğu 1907 Derneği'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında kürsüye çıktı.

Ali Koç, burada yaptığı konuşmada, "Bu gecenin benim için ayrı bir anlamı daha var. Her güzel şeyin bir başlangıçı olduğu gibi bir sonu da var. 13 yıldır gururla sürdürdüğüm 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılma kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018 Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul hazırlıklarının şeffaf ve sağlıklı ilerleyebilmesi adına izninizi rica ediyorum. Hepimizin ortak tutkusu, aşkı, bitmeyen sevgisi Fenerbahçemiz için yapılacak daha çok şey var" ifadelerini kullandı. Koç, bu sözleriyle önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını bir kez daha yineledi.

2 AY ÖNCE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Aziz Yıldırım, 1998 yılında yapılan seçimde Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturmuştu. 19 yıldır bu görevi sürdüren Yıldırım, girdiği toplam 12 seçimden de zaferle ayrıldı. Başkan, 2015 yılındaki genel kurulda yaptığı açıklamada, "Mahkeme şike süreciyle ilgili kararını verdikten sonra görevi bırakacağım" demiş, kendisinden sonra Ali Koç'un başkan olmasını istediğini söylemişti. Ancak Yıldırım daha sonraki demeçlerinde, Yargıtay kararını açıkladıktan sonra başkanlıktan ayrılacağını belirtti.

FERİT ŞAHENK VE MURAT ÜLKER TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Aziz Yıldırım, 2 aydır 2018 yılındaki genel kurul için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yıldırım, üyelerle tek tek görüşerek destek istiyor; aidatların zamanında yatırılması uyarısı yapıyor. Yıldırım ayrıca yönetim kurulu listesini oluşturmak için de yoğun mesai harcıyor. Başkanın; Ferit Şahenk, Murat Ülker gibi isimlere teklif götürdüğü ancak iki iş adamının da şu anda böyle bir görev üstlenmeyi düşünmedikleri öğrenildi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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