FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN İLK YARISINDA İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde önce Quaresma sonra Neto kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
QUARESMA ÇİFT SARIDAN YANDI
Derbide ilk yarıya kırmızı kartlar damga vurdu. İlk olarak Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, arka arkaya Valbuena ve Mehmet Ekici'ye yaptığı sert fauller sonrası çift sarı kart gördü ve 42. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, ilk yarının son anlarında bu kez Fenerbahçeli savunmacı Neto'yu doğrudan kırmızı kart ile cezalandırdı.
NETO ATILDI
Savunmada son adam olan Neto, kendisini çalımlayan Cenk'i ceza alanı önünde düşürdü. Pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendiren Palabıyık kırmızı kartını çıkardı. İlk yarıyı iki takım da 10'ar kişiyle tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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