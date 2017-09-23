Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

QUARESMA ÇİFT SARIDAN YANDI

Derbide ilk yarıya kırmızı kartlar damga vurdu. İlk olarak Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, arka arkaya Valbuena ve Mehmet Ekici'ye yaptığı sert fauller sonrası çift sarı kart gördü ve 42. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, ilk yarının son anlarında bu kez Fenerbahçeli savunmacı Neto'yu doğrudan kırmızı kart ile cezalandırdı.

NETO ATILDI

Savunmada son adam olan Neto, kendisini çalımlayan Cenk'i ceza alanı önünde düşürdü. Pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendiren Palabıyık kırmızı kartını çıkardı. İlk yarıyı iki takım da 10'ar kişiyle tamamladı.

Kaynak: haberinburada