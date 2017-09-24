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Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Caps'leri Kırdı Geçirdi

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CAPS'LERİ KIRDI GEÇİRDİ

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası yapılan caps'ler sosyal medyayı salladı.

Tarih : 24 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Caps'leri Kırdı Geçirdi(8/10)4

Süper Lig'in kritik derbi maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. 5 kırmızı kart, 3 gol ve 2 penaltının yaşandığı mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu. Hakem Ali Palabıyık'ın verdiği ve vermediği kararlar çok tartışıldı. Sarı-Lacivertliler maçtan galibiyetle ayrılarak zirveye yaklaşırken Beşiktaş, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

5 kırmızı kart , 2 penaltı ve 3 golün olduğu olaylı derbiden sonra soysal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

İşte o capsler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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