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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ PFDK'YLA SARSILDI


Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi PFDK'yla sarsıldı
Tarih : 12 Eylül 2017, 21:50
Puan Ver : Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Öncesi Pfdk'yla Sarsıldı(8/10)4

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki saha olayları nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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