FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ PFDK'YLA SARSILDI
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki saha olayları nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Fenerbahçe Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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