FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLIYOR! 11'LER BELLİ OLDU
Süper Ligde Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'la karşılaşacak. 19:30'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden ve Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE LİGDE İLK PEŞİNDE
Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de kazanarak bu sezon ligde ilk defa üst üste 2 galibiyet almak istiyor. İlk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, 8 puanla derbiye Beşiktaş'ın 5 puan gerisine çıkacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
11'LER BELLİ OLDU:
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Giuliano, Mehmet Ekici, Valbuena, Janssen
Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
- Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
- Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
- Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
- İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
- Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar