Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden ve Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE LİGDE İLK PEŞİNDE

Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de kazanarak bu sezon ligde ilk defa üst üste 2 galibiyet almak istiyor. İlk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, 8 puanla derbiye Beşiktaş'ın 5 puan gerisine çıkacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

11'LER BELLİ OLDU:

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Giuliano, Mehmet Ekici, Valbuena, Janssen

Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk.

Kaynak: haberinburada