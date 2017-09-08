FENERBAHÇE, BUGÜN TRANSFER YAPARSA ROBİN VAN PERSİE'Yİ KADRO DIŞI BIRAKACAK
Fenerbahçe, son yabancı transferini bugün bitirirse Robin van Persie'nin adını TFF'ye bildirmeyecek, Hollandalı futbolcuyu ocak ayına kadar oynatmayacak.
Fenerbahçe'nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-lacivertli takım, TFF'ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie'yi çıkartabilir.
Sarı-lacivertli takım transferin son gününde 1 ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak bu durumda kadrodaki yabancı sayısı 15 olacak! Kurallar gereği Türkiye Futbol Federasyonu'na en geç pazartesi günü bildirilecek kadro listesinde en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor. Bu da Aykut Kocaman'ın kritik bir karar vermesine neden olacak.
SAKATLIĞI 3 HAFTADAN FAZLA SÜRECEK
Eldeki futbolculardan biri, listenin dışında kalacak. Bu ismin Robin van Persie olması yüksek ihtimal! Hollandalı oyuncu milli takımda dizinden sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu 3 haftada iyileşeceğini söylese de sürecin bundan daha uzun olacağı öğrenildi.
MAAŞINI FIFA ÖDEYECEK
Sarı-Lacivertliler, Van Persie'yi Süper Lig kadrosunun dışında tutarak ocak ayına kadar oynatmamayı düşünüyor. Yıldız futbolcunun milli takımda sakatlanması ve iyileşme sürecinin en az 1 ay olması halinde de oynayamadığı dönemdeki ücreti FIFA tarafından ödenecek. Bu durumda Sarı-Lacivertliler 2 milyon Euro'ya (8.2 milyon TL) yakın bir yükten de kurtulmuş olacak.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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