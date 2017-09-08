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Fenerbahçe, Bugün Transfer Yaparsa Robin van Persie'yi Kadro Dışı Bırakacak

FENERBAHÇE, BUGÜN TRANSFER YAPARSA ROBİN VAN PERSİE'Yİ KADRO DIŞI BIRAKACAK

Fenerbahçe, son yabancı transferini bugün bitirirse Robin van Persie'nin adını TFF'ye bildirmeyecek, Hollandalı futbolcuyu ocak ayına kadar oynatmayacak.

Tarih : 08 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Bugün Transfer Yaparsa Robin Van Persie'yi Kadro Dışı Bırakacak(5/10)1

Fenerbahçe'nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-lacivertli takım, TFF'ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie'yi çıkartabilir.

Sarı-lacivertli takım transferin son gününde 1 ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak bu durumda kadrodaki yabancı sayısı 15 olacak! Kurallar gereği Türkiye Futbol Federasyonu'na en geç pazartesi günü bildirilecek kadro listesinde en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor. Bu da Aykut Kocaman'ın kritik bir karar vermesine neden olacak.

SAKATLIĞI 3 HAFTADAN FAZLA SÜRECEK

Eldeki futbolculardan biri, listenin dışında kalacak. Bu ismin Robin van Persie olması yüksek ihtimal! Hollandalı oyuncu milli takımda dizinden sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu 3 haftada iyileşeceğini söylese de sürecin bundan daha uzun olacağı öğrenildi.

MAAŞINI FIFA ÖDEYECEK

Sarı-Lacivertliler, Van Persie'yi Süper Lig kadrosunun dışında tutarak ocak ayına kadar oynatmamayı düşünüyor. Yıldız futbolcunun milli takımda sakatlanması ve iyileşme sürecinin en az 1 ay olması halinde de oynayamadığı dönemdeki ücreti FIFA tarafından ödenecek. Bu durumda Sarı-Lacivertliler 2 milyon Euro'ya (8.2 milyon TL) yakın bir yükten de kurtulmuş olacak.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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