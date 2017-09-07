FENERBAHÇE DOĞUŞ, YILDIZ OYUNCUYU KADROSUNA KATTI
Fenerbahçe Doğuş, geçtiğimiz seneyi Darüşşafaka'da geçire ABD'li Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka'da forma giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...
TEK YILLIK ANLAŞMA
"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli kısa oyuncularından biri kabul edilen ve geçtiğimiz yılki performansıyla kendisine Euroleague'in en iyi ikinci beşinde yer bulan Brad Wanamaker ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Birleşik Amerikalı Brad Wanamaker ile güçlendirdi.
1.93 cm boyunda olan ve hem bir hem de iki numaralı pozisyonlarda forma giyebilen tecrübeli oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Doğuş'un başarısı için mücadele edecek.
Brad Wanamaker'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."
Kaynak: haberinburada
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