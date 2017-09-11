FENERBAHÇE ELJİF ELMAS'IN FIFA LİSANSINI ÇIKARAMADI
FIFA, Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ın lisansı için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA, Fenerbahçe'nin genç futbolcu Eljif Elmas yaptığı lisans başvurusunu reddetti.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Sarı-lacivertli kulübün, Eljif Elmas'ın lisansının çıkartılması için FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilmedi.
Kaynak: haberinburada
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