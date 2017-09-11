FIFA, Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ın lisansı için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA, Fenerbahçe'nin genç futbolcu Eljif Elmas yaptığı lisans başvurusunu reddetti.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Sarı-lacivertli kulübün, Eljif Elmas'ın lisansının çıkartılması için FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Kaynak: haberinburada